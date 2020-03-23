كوريا الجنوبية تبدأ عملية إجلاء مواطنيها العالقين في بيرو

من المقرر أن يعود حوالي 200 كوري جنوبي عالقين في بيرو بسبب إغلاق حكومة بيرو الحدود؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى بلادهم يوم 26 مارس الجاري.

قالت السفارة الكورية الجنوبية لدى بيرو يوم الأحد (بتوقيت بيرو) إنه تم تجهيز طائرة مؤقتة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "إيرومكسيكو" لإجلائهم من ليما عاصمة بيرو إلى إنتشون بكوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الطائرة ستتوجه من ليما عبر مدينة مكسيكو سيتي للتزود بالوقود ثم تواصل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت السفارة أنه لم يتقرر عدد الركاب النهائي غير أنها تتوقع أن يصل إلى حوالي 200 كوري.

وكانت حكومة بيرو قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 15 مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا، ومنعت دخول وخروج الأجانب إلى أراضيها منذ يوم 17 من نفس الشهر، مما يؤدي إلى إغلاق الحدود البرية والجوية والحجر الصحي الإلزامي أمام جميع شعب بيرو.