فرنسا والصين تقترحان عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينج اقترحا عقد قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فقد اتفق الزعيمان خلال اتصال هاتفي بينهما على أن القمة المقترحة يمكن أن تبحث الجهود المشتركة مع منظمة الصحة العالمية لتطوير علاجات ولقاح للفيروس.

كما اتفق الزعيمان على أنه يمكن مناقشة التنسيق بشأن تدابير الموازنة والتدابير النقدية من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وسبل تقديم المساعدة إلى "الدول الأكثر ضعفا".

ويأتي الاقتراح الفرنسي الصيني بعد أيام من إعلان السعودية، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، أنها تعتزم عقد "قمة افتراضية استثنائية" لقادة المجموعة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة أسرع، وأن هناك أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض على مستوى العالم.

كما اتفق ماكرون وشي على العمل معا لتنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة الفيروس، بالنظر إلى أن فرنسا والصين تعدان من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى تفشي فيروس كورونا قد تسبب في خسائر للاقتصاد العالمي حيث ادى إلى إغلاق مصانع ووقف شركات طيران لرحلاتها وغلق للحدود بين الدول ووقف الانشطة المنافسات الرياضية المحلية والقارية والدولية.