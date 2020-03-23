بومبيو يرد على اتهامات خامنئي بشأن مسؤولية واشنطن عن تفشي فيروس كورونا

دحض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، اتهامات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد .. واصفا تلك الاتهامات بالأكاذيب الخطيرة التي تعرض الإيرانيين والأمريكيين وباقي العالم للخطر.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"..استعرض بومبيو عدة حقائق قال فيها "إن النظام الإيراني يرغب في إبقائها بعيدا عن العالم".

ومن بين تلك الحقائق، بحسب بومبيو، إنه في فبراير الماضي قامت شركة الطيران الإيرانية الرئيسية (ماهان إير) بتسيير ما لا يقل عن 55 رحلة جوية بين طهران والصين ؛ ما زاد من تعرض الشعب الإيراني للإصابة ..مشيرا إلى أن الإصابات الأولى بفيروس كورونا في 5 دول أجنبية على الأقل كانت نتيجة مباشرة لعدم اكتراث النظام الإيراني بصحة الجميع.

وأضاف أن النظام الإيراني تجاهل التحذيرات المتكررة من مسؤوليه الصحيين وأنكر حالة الوفاة الأولى لديه جراء الفيروس لمدة تسعة أيام على الأقل .. وتابع : "لايزال النظام يكذب على الشعب الإيراني والعالم بشأن عدد الحالات والوفيات".

ولفت إلى أنه "بينما يطلب مسؤولو النظام الإيراني المزيد من الأموال، من المهم أن نلاحظ أنه منذ عام 2012، أنفقت إيران أكثر من 16 مليار دولار على الإرهاب في الخارج، واستخدمت تخفيف العقوبات نتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) لملء خزائن عملائها".. مشيرا إلى أن مسؤولي النظام سرقوا أكثر من مليار يورو مخصصة للإمدادات الطبية، ويواصلون تخزين أقنعة وقفازات ومعدات طبية أخرى في ظل حاجة ماسة إليها، وذلك لبيعها في السوق السوداء.

واختتم بومبيو كلامه قائلا : "إن الولايات المتحدة عرضت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة طبية للدول الأجنبية، بما في ذلك إيران، ويعمل علماؤها على مدار الساعة لتطوير لقاح".. مضيفا : "أن خامنئي رفض هذا العرض لأنه يعمل على مدار الساعة لاختلاق نظريات المؤامرة، متسائلا "كيف يساعد ذلك الشعب الإيراني؟".

وكان خامنئي قد رفض أمس عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا المستجد .. واصفا إياه بالأمر الغريب خاصة وأن هناك شكوكا في أن الولايات المتحدة هي التي أوجدت هذا الفيروس، على حد قوله.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية في إيران ليوم الاثنين، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1812 فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.