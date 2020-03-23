سنغافورة تفتح المدارس مجددا بالرغم من فيروس كورونا

فتحت المدارس ورياض الأطفال في سنغافورة أبوابها مجددا في الموعد المقرر اليوم الاثنين بعد انتهاء العطلة، بعد يوم من إعلان الحكومة عن حظر الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التعليم إن المدارس سوف تطبق "إجراءات احترازية معززة"، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة و"إجراءات التطهير" في الفصول الدراسية.

وسوف تتم مطالبة أي طالب أو معلم كان في الخارج خلال الأسبوعين السابقين بالبقاء في المنزل للأسبوعين التاليين، وهي أقصى فترة حضانة مقدرة لفيروس كورونا.

وتأتي إعادة الفتح في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في سنغافورة، حيث تم الإعلان عن 32 حالة إصابة جديدة أمس الأحد ليصبح المجموع 455 حالة إصابة. وتم تسجيل وفاة شخصين بالمرض في سنغافورة حتى الآن.

ويعد هذا الرقم منخفض نسبيا مقارنة بالدول الأوروبية، والتي أصبحت "بؤرة تفشي" الوباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حيث صدرت الأوامر بإغلاق المدارس على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة أمس الأحد إن 80% من حالات الإصابة التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة بالدولة المدينة الثرية الواقعة في جنوب شرق آسيا هي حالات "مستوردة" - معظمها من السنغافوريين العائدين من الخارج.

وبهدف وقف العدد المتزايد للحالات المستوردة، أعلنت سنغافورة أمس الأحد أنه سيتم منع جميع السائحين الأجانب والزائرين لفترات قصيرة من دخول البلاد اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، وقالت إن السنغافوريين العائدين سوف يواجهون الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.