كورونا يصيب أشهر الأندية الرياضية بتركيا

أعلن نادي فنربهتشه التركي للألعاب الرياضية، اكتشاف إصابة عدد من لاعبي النادي في الفريق الأول لكرة السلة، والفريق الإداري له، بفيروس كورونا “كوفيد -19”.

ونشر النادي بيانًا أعلن فيه إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة السلة للرجال وعدد من الفريق الإداري بفيروس كورونا، وفقا لموقع "تي24" التركي الإخباري .

وأكد أن الفرق الطبية بدأت التدخل على الفور للسيطرة على الوضع، مع إرسال أعضاء الفريق إلى المستشفى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر للموقع أن بعض الإداريين في نادي جلطة سراي التركي نقلوا إلى المستشفى، بعد اكتشاف إصابة عدد منهم بالسعال وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، أن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة. كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

وتابع الوزير أن إجمالي الفحوص التي أجرتها السلطات بلغت 20345 شخصا.