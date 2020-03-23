تسجيل أكثر من مائة حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا



أفاد موقع "آي . تي . أون لاين" الألماني - في سياق تقرير له اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل أكثر من مائة حالة وفاة بفيروس "كورونا " في البلاد حتى الآن ، كما تم تسجيل 28 ألفا و و976 إصابة بالفيروس.



وأشار التقرير إلى أن المستشارة الألمانية التي تضع نفسها في "الحجر الصحي المنزلي " ستشارك في اجتماع مجلس الوزراء عن طريق الاتصال الهاتفي ، حيث يناقش المجلس حزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات، وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.



وفى سياق متصل ، ذكر موقع قناة التليفزيون الألماني " إيه .آر . دي " أنه يمكن أن تكلف عواقب جائحة فيروس "كورونا " ألمانيا نحو 729 مليار يورو - فيما يعد تجاوزا لكل ما يعرف عن الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية.



وطبقا لتقارير إعلامية ألمانية ، فإن أزمة فيروس "كورونا " أو ما يعرف ب ( كوفيد ١٩ ) ستؤدي إلى حدوث انكماش في الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح ما بين : 7.2 % إلى 20.6 % ، وأن هذا يعادل ما بين 255 إلى 729 مليار يورو.