ارتفاع عدد زيارات المواقع الإباحية التي تدرج كورونا في قائمتها

يتابع المئات حول العالم وظائفهم في المنازل بسبب اتخاذ الدول إجراءات السلامة من فيروس كورونا ومنها السماح لأغلب الموظفين بالعمل إلكترونيًا من المنزل منعًا للتجمعات التي تشهدها وسائل المواصلات على مدار اليوم، وهذا كان له تأثير إيجابي على بعض المجالات مثل البيع عن طريق الإنترنت الذي شهد ارتفاعًا في نسبة الطلبات لعدم ذهاب العديد إلى المحلات ولم يكن سوق الإباحية الإلكترونية بعيدًا عن هذه الأرباح.

ووفقًا لموقع " Decider"، فقد شهد أحد أشهر مواقع الإباحية زيادة في نسبة الزيارات وصلت إلى 11.6% خلال أسبوع واحد من العزل الذاتي.

وفي اليوم العادي يستقبل الموقع ما يقرب من 120 مليون زائر من حول العالم ولكن منذ تطبيق عملية الحجر وصلت الزيارات إلى 134 مليون بشكل يومي، وذلك بسبب الحيل التي اتبعها الموقع وهى تسليط الضوء على كلمة فيروس كورونا في عمليات البحث.

وقام الموقع بعمل فيديوهات تتماشي مع فترة الحجر الصحي وارتداء الكمامات لجذب ملايين الزوار ووضع كلمات متداولة عن الفيروس التاجي الجديد لجذب الزوار حتى لو لم يكن بحثهم هدفه المواقع الإباحية، وكان أكثر زيارات الموقع من فرنسا وأسبانيا والولايات المتحدة.

وحسبما ذكر موقع " Thenextweb"، فإن زيارات عدد من المواقع الإباحية زادت منذ 5 مارس وهى الفترة التي طبقت فيها عملية العزل الذاتي في عدد كبير من البلاد، وكان أكثر المشاهدين منذ ذلك الحين وحتى منتصف الشهر ذاته بشكل عام من سلوفاكيا وبلغاريا وصربيا وماليزيا وإيرلندا، وهذا ما جعل عدد من المواقع يمنح الإيطاليين اشتراكًا مجانيًا لمدة شهر لكسر ملل الحجر الذاتي لديهم لأنها من الدول الأكثر تضررًا من كوفيد 19 مثل الصين.