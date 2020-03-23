وام: وزارة الصحة بالإمارات تقرر إغلاق كافة المراكز التجارية وقصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات قررت إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثني ”في أسواق الأسماك والخضار و اللحوم“ التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة. كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

وأضافت وام أنه تقرر أيضا تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.