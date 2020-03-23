 هيئة الطيران المدني السعودي تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي - بوابة الشروق
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هيئة الطيران المدني السعودي تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 11:41 ص

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة.

وقالت الهية - في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين- إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تتضمن إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد 19- (COVID).

وأكدت على اتخذ الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


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