قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الديار المصرية، إن «دعاة الفتنة ليسوا جديدين علينا، وهم على الذين يكفرون المجتمع، ولديهم الظن بامتلاك الحقيقة».



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الأحد، أن الرسول محمد أمر بالصلاة في المنزل في حال انتشار الأوبئة، مشيرًا إلى أن «الإيمان لدى شيوخ الفتنة التي تدعو إلى الصلاة في المساجد مغشوش، ولا يعرفون الأحكام الشرعية والصحيحة في الدين، بل يسيرون الأمور على حسب أهوائهم» وفقًا لقوله.

وأشار إلى أن الذهاب للصلاة في المساجد في الأوضاع الحالية يُعرض حياة المواطنين للخطر، موضحًا أنه من الضرورة الأخذ بالأسباب؛ لتحقيق الأمن والسلامة.

وناشد المواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على أرواحهم، وهو ما يأمر به الإسلام.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة والجماعة فيها حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة، ضد انتشار فيروس كورونا.

