الرئيس السنغالي يعلن حالة الطوارئ بسبب بفيروس كورونا

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال صال - في كلمة بثها التلفزيون السنغالي - "إن سرعة تطور المرض تعني أننا بحاجة إلى رفع مستوى الاستجابة، وإلا فإننا نواجه خطر الكارثة العامة، وبناءً على ذلك، وبموجب الدستور والقانون واعتبارًا من مساء اليوم عند منتصف الليل، أعلن حالة الطوارئ على امتداد البلاد وحظر التجول على الأراضي الوطنية، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً".

وأمر الرئيس السنغالي قوات الدفاع والأمن بالجاهزية للتنفيذ الفوري والصارم للتدابير المنصوص عليها في جميع أنحاء البلاد.

وكان وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار قد أعلن اليوم الإثنين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 79 شخصا.

وأغلقت وزارة الداخلية السنغالية مساجد العاصمة دكار يوم الجمعة الماضي حتى إشعار جديد ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.