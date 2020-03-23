مع انتشار الفيروس المستجد ووصوله إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، أصبحت أخبار الوفاة والإصابة أمرًا اعتياديًا نسمعه كل لحظة ومن كل بلد اقتحمها وباء كورونا، حيث تشغل الأخبار السلبية جزء كبيرًا من يومنا وتؤثر على صحتنا العقلية أيضًا في هذا الوقت، ولكن رفقًا قليلًا بصحتك العقلية، فبالرغم من قتامة المشهد، هناك ومضات ضوء على هامش أزمة كورونا.

- التعافي:

"كورونا" هو فيروس معدي سريع الانتشار وبالرغم من أن معدلات الإصابة تجاوزت الربع مليون، توجد معدلات شفاء كبيرة تبشر بالأمل، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء أكثر من 88 ألف حالة حسب منظمة الصحة العالمية، فيتزايد عدد الأشخاص الذين يتعافون كل يوم وهو خبر إيجابي نحتاج إلى سماعه في هذا الوقت المقلق.

- نجاة كبار السن:

يعد هذا الخبر من المعجزات التي جاءت من إيران، فكان من الناجين من الفيروس القاتل، رجل يدعي خفار أحمدي، يبلغ من العمر 103 أعوام، فهو لم يهزم فقط الفيروس التاجي ولكن ظهر أيضًا بقوة، وقال «لقد تعافيت بالكامل من المرض وخرجت من المستشفى».

بعدها بأيام، تعافت سيدة أمريكية مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، بعدما كانت تعاني من السكتة الدماغية، بعد أن أمضت معظم الشتاء تقريبا في محاولة الشفاء.

- الطبيعة أكثر نقاءً:

جاء خبر جميل مؤخرًا من مدينة البندقية الإيطالية؛ مع انخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين وانخفاض التلوث بشكل كبير في أجزاء من إيطاليا، الأكثر تضررًا من الفيروس، لوحظ تأثيره في مدينة البندقية، التي ظهرت جميلة تحتوي على مياه نقية فوارة في قنواتها بعد سنوات من التلوث، وشاهد الناس حتى البجع والدلافين يسبحون فيها.

- الغناء من الشرفات:

وجد الإيطاليون، والكثير من الشعوب المعزولة في منازلها، طريقة فريدة للقضاء على أيام الحجر الصحي، من خلال القدوم إلى شرفاتهم والغناء معًا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كل البلاد مقاطع فيديو لأشخاص يمارسون التباعد الاجتماعي والتواجد معًا في نفس الوقت، وهذا الفيديو لأشخاص يبقون أقوياء خلال هذا الوقت العصيب سيجلب بالتأكيد ابتسامة على وجهك.

- علاج قريب:

بدأ أول لقاح تجريبي تم تطويره بواسطة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية تجربته التجريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، يُطلق على اللقاح mRNA-1273 ، وتبدأ التجربة على 45 بالغًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا، وسيتلقى كل منهم جرعتين على فترات متباعدة لمدة ثلاثة أشهر، مما يبشر باقتراب علاج للفيروس.

- الصين تنتصر:

بالرغم من أن العديد من البلدان تجد أزمة في أعداد المستشفيات المتاحة لديها لاستقبال المصابين بكورونا، ما دفع البعض لتحويل العديد من المنشآت إلى مستشفيات، استطاعت الصين، مصدر انتشار الفيروس سابقًا، أن تنتصر وتغلق العديد من المستشفيات التي افتتحتها في أيام الطوارئ، بعدما ساعدتها الإجراءات إلى أن تسجل صفر وفيات بسبب الفيروس بعد أن كانت الأعداد بالمئات يوميًا.