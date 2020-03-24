فيروس كورونا يثير الجدل حول تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مع انتشار فيروس كورونا «covid-19» واجتياحه لعدد كبير من البلدان، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، تصاعدت بعض النداءات لتهدئة الوضع بين الاتحاد وبريطانيا ومد فترة الخروج النهائي منه.

وكانت بريطانيا استقرت على الخروج بشكل نهائي من الاتحاد في 31 يناير 2020، وتعيش حالياً في مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرًا.

ونشر الموقع الرسمي لصحيفة الجارديان البريطانية، تقريرًا عن إثارة بعض المكالمات للتوسط بين الجهتين حتى يتم تمديد موعد الخروج النهائي لمواجهة الفيروس التاجي، كورونا.

كما ذكرت الصحيفة أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يواجهان دعوات للتراجع عن "البريكست"، وتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الفور، استجابة لمتطلبات الوضع الراهن والتعامل مع فيروس كورونا، ويدعو بعض الخبراء إلى اتفاق فوري لتأخير المدة، خاصة مع اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة ببريكست والتي تدعو لغلق بعض أجزاء من أوروبا، وتوقعات بأمة في بريطانيا في أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وهناك مخاوف من أن تتزامن ذروة المرض في المملكة المتحدة مع المواعيد النهائية للتفاوض، خلال شهر يونيو هو الشهر الأخير الذي تطلب فيه بريطانيا تمديدًا لما بعد هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن الخبير التجاري ديفيد هينينج تصريحاته الداعية لإعادة التفكير في أمر البريكسيت، حيث قال: " كورونا ظرف غير متوقع، والتعامل مع اتفاقية الخروج بهذا الشكل أمر تعسفي، فكيف ستتم محادثات التجارة بين الطرفين في ظل هذه الظروف، وسيكون من الصعب للغاية على الحكومة التركيز على ذلك أثناء التعامل مع الفيروس، واحتمالية وجود أزمة مالية".

وتم إلغاء المحادثات بين الطرفين، المقرر عقدها هذا الأسبوع في لندن، وسط الأزمة القائمة التي تسبب فيها فيرو كورونا، وتم اقتراح خطة أولية تتكون من 5 جولات من المحادثات بحلول منتصف يوليو وذلك قبل قمة حاسمة في يونيو لإنهائها.

ونشر موقع "financial times " جزءً من نص المسودة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في معاهدة الخروج "بريكسيت"، في تقريرٍ لها عن إمكانية تمديد موعد الخروج النهائي.

فيما ذكرت الصحيفة أن مسودة معاهدة العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي نشرتها بروكسل، تتضمن قسمًا حول التعاون في مجال الأمن الصحي، وتمت إضافته بعد محادثات حول تفويض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ويغطي مشاركة المملكة المتحدة في نظام الإنذار المبكر في حالة حدوث أزمة مثل الأزمة الحالية التي حدثت بسبب فيروس كورونا.

وتنص مسودة المعاهدة على ما يلي: "في حالة وجود تهديد خطير للصحة عبر الحدود، يجوز للاتحاد منح المملكة المتحدة، بناءً على طلبها الخطي، إمكانية الوصول المخصص لنظام الإنذار المبكر والاستجابة، الذي تم إنشاؤه داخل الاتحاد، فيما يتعلق بهذا التهديد بالذات، لأغراض التنبيه وتقييم مخاطر الصحة العامة وتحديد التدابير التي قد تكون مطلوبة لحماية الصحة العامة".

ومن الأزمات التي قد تواجه بريطانيا هي الأزمة الصحية في ظل هذه الأجواء، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين ، يوم الأحد عن خطة لتصدير الصادرات لمنع خروج المعدات الطبية الحيوية من السوق الموحدة للكتلة وعملية شراء سريعة لمساعدة الدول الأعضاء على تأمين أجهزة التهوية ومعدات الاختبار.

وقالت في بيان بالفيديو: "نحتاج إلى الحفاظ على تدفق البضائع عبر أوروبا دون عقبات، في هذه اللحظة من الأزمة الوطنية، من الأهمية بمكان الحفاظ على استمرار سوقنا الداخلية".

وبالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، فإن هذا يمثل معضلة صعبة، فخروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير يعني أنها لم تعد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون، يوم الجمعة 13 مارس، إن بريطانيا ليس لديها خطط لطلب تمديد مرحلة الإنفصال النهائي، وأن هناك سبل أخرى لإجراء المفاوضات حتى خلال ذروة تفشي المرض.

وتم اتهام بوريس جونسون "بوضع رأسه في الرمال" بسبب تهديد الفيروس التاجي، كورونا، تجاه صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث نشر موقع express تصريح لإد ديفي، زعيم ديموقراطي ليبرالي، قال فيه: "إن رئيس الوزراء كان على خطأ عندما رفض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب الوباء الحالي، لقد وضع جونسون رأسه في الرمال، إن رفضه ضمان تمديد لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر متهور ومثال خطير لوضع السياسة فوق احتياجات البلاد خلال أزمة فيروس كورونا".

ونفى بوريس جونسون في 18 مارس الجاري، نية تمديد الفترة، حيث قال إنه لا توجد خطط لتعديل التشريع الخاص بتمديد فترة الانتقال مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي، وقال جونسون إن بريطانيا إما أن يكون لديها اتفاقية تجارية ذات منفعة متبادلة أو أن تعود البلاد إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.