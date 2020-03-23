صندوق النقد الدولي يعد الجزائر بـ100 مليون دولار لمواجهة كورونا

كشفت الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد، أن صندوق النقد الدولي وعد سلطات البلاد بمبلغ قيمته 100 مليون دولار يوجه لاقتناء الأجهزة الطبية ضمن خطة احتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعد بـ32 مليون دولار، لذات الغرض.

كما نوه البيان إلى أن الرئيس تبون، أمر بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع منح الأولوية الكاملة في توزيعها على قطاع الأطباء والممرضين وأعوان الصحة لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية عن أجلاء 7515 مواطنا جزائريا من عدة عواصم ومدن في العالم منذ الأربعاء الماضي، منهم 4449 عن طريق الجو عبر 21 طائرة، و1389 بحرا عبر باخرتين، و1677 برا (من تونس).

وأبرزت أنه جرى تخصيص 51 فندقا و5 مراكز عمومية لوضع هؤلاء في الحجر الصحي. بينما قالت وزارة السياحة انه تم تخصيص 53 فندقا خاصا بالحجر الصحي لـ6515 مواطنا تم اجلاؤهم من الخارج.

كانت وزارة الصحة اعلنت اليوم الأحد، عن ارتفع وفيات وباء كورونا إلى 17، من مجموع 201 اصابة مؤكدة منها 110 اصابات في ولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.