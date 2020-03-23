شهدت منطقة آثار الهرم، أمس، ظاهرة فلكية متميزة حيث غربت الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول.

وقال وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إن الظاهرة تحدث مرتين في العام على مدار 4 أيام، حيث تغرب الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول، يومي 21 و 22 من شهر مارس، و 21 و22 من شهر سبتمبر، أي في الربيع والخريف وهذا ما يطلق عليه اسم "Equinox"، أي عندما يتساوى الليل مع النهار، لافتًا إلى أن الشمس بعد هبوطها في الغروب على كتف أبو الهول الأيمن تتجه إلى الجنوب وخلال فصل الصيف نجدها تبدأ في التحرك إلى ناحية الشمال.

وأضاف حواس، في تصريحات له، أن هناك ظاهرة أخرى أقوى من الأولى ويمكن أن تجذب العالم كله مرة أخرى، وهذه الظاهرة يمكن أن نشاهدها يوم 21-22 يونيو، حيث تغرب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع مباشرة ويطلق على هذه الظاهرة اسم "Solstice" أي أن هذه الظاهرة تظهر لنا علامة الأفق "الشمس بين أفق خوفو وأفق خفرع".

وأكد أن هذه الظاهرة تثبت أن علماء الآثار قد أخطأوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة وحولها الى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي، مشيرا إلى أن الظاهرة تثبت أن هناك سببًا فلكيا ودينيا من نحت تمثال أبو الهول، قائلًا" إن هذه النظرية فريدة وتثبت التفوق العلمي الهائل للمصري القديم".