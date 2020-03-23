بريطانيا تفرض إغلاقا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إغلاقا في عموم البلاد؛ في محاولة لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).