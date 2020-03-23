 بريطانيا تفرض إغلاقا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 23 مارس 2020 11:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تفرض إغلاقا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا

بوريس جونسون
بوريس جونسون
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 10:54 م

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إغلاقا في عموم البلاد؛ في محاولة لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك