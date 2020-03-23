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يعاني الكثيرون من متلازمة "حمى القش" الموسمية، والتي تأتي نتيجة تفتح الزهور واخضرار الأشجار بالتزامن مع قدوم شهر الربيع.

وتسبب حمى القش العطس بكثرة، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من العطس الذي يسببه فيروس كورونا، كأحد أعراضه الأولية الواضحة.

ويعرض موقع "houstonis"، الفرق بين أعراض حمى القش الموسمية وفيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19" .

تصيب حمى القش، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي، 20 مليون بالغ و6.1 مليون طفل في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية.

وتتسبب الحساسية الموسمية في المبالغة في رد فعل الجهاز المناعي لمسببات الحساسية غير الضارة مثل حبوب اللقاح والغبار، وحبوب اللقاح الشجرية، خاصة في البلاد التي يكثر فيها شجر البلوط.

وفي حين أن هناك بعض أوجه التشابه في الأعراض بين الحساسية الموسمية والكورونا، إلا أنه لا يزال هناك بعض الاختلافات الرئيسية.

* أعراض الحساسية الموسمية:

1. سيلان أو انسداد الأنف والعطس

2. ضيق في التنفس

3. سعال جاف

4. الطفح الجلدي

5. صداع الرأس

6. إعياء

7. عيون منتفخة أو مائية أو حكة

8. حكة في الأنف والأذن والحنجرة

* أعراض فيروس كورونا:

1. حمى

2. سعال

3. ضيق في التنفس

* الاختلافات الرئيسية بين حمى القش وكورونا:

1. يمكن أن تتسبب الحساسية الموسمية في الإصابة بالحمى، بينما يمكن أن يجلب فيروس كورونا الإصابة بالحساسية.

2. الحساسية الموسمية يمكن أن تسبب لك الحكة في العين والأنف، بينما لا يسببها فيروس كورونا.

3. تظهر أعراض الحساسية الموسمية على الفور تقريبًا بعد التعرض لمسبباتها، بينما يمكن أن تظهر أعراض كورونا بعد 2-14 يومًا من التعرض للعدوى.

* كيف يمكن العلاج من الحساسية الموسمية؟

1. البقاء في الداخل خلال الأيام الجافة والعاصفة.

2. ترك الأعمال المنزلية مثل تقليم الأشجار والتنظيم المثير للأتربة إذا كنت تعاني من الحساسية، "كن كسولا لأجل صحتك".

3.تجنب الخروج من المنزل في الصباح الباكر عندما تكون أعداد حبوب اللقاح الكثيرة مرتفعة لأعلى.

4. الحفاظ على نظافة المنزل، واستخدام مزيل الرطوبة للحفاظ على الهواء جافًا وتشغيل مكيفات الهواء وتنظيف الأرضيات بشكل متكرر.

5. شطف الجيوب الأنفية، حيث يعمل ذلك على معالجة الأمر بشكل رائع، ولكن يمكن استخدام زجاجة ضغط صغيرة للشطف بمحلول ملحي المكون من الملح والماء الدافئ.

6. تناول فيتامين (ج) باستشارة الطبيب، أو الحصول على جرعتك اليومية منه عبر الفواكه والخضروات مثل الفلفل والقرنبيط والليمون والبرتقال والشمام.