ألمانيا تمدد وقف تصدير السلاح إلى السعودية

قررت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة تسعة أشهر ليستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال متحدث حكومي في رد على سؤال حول هذا الموضوع:" لن تتم الموافقة من حيث المبدأ على أي طلبات تصدير جديدة إلى السعودية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل".

ومن المنتظر ايضا أن يتم خلال هذه المدة منع توريد الأسلحة التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.

كان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا على إدراج بند في معاهدة الائتلاف، يتعلق بوقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، لكن هذا البند ترك العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.

يشار إلى أن ألمانيا فرضت في تشرين ثان/نوفمبر 2018 حظرا شاملا على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور أكثر من شهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.