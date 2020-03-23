انتشرت صور الرفوف الفارغة وقوائم الانتظار الطويلة في وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، ولا تختلف هذه المشاهد عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم حيث يستسلم العديد من المستهلكين لـ"هوس الشراء"، خوفًا من نفاد المناديل والطعام ومنتجات التنظيف وغيرها.

واتفق غالبية الباحثين على أن هذه ليست ظاهرة جديدة أو غير متوقعة بل طبيعية وسط الذعر الناجم عن انتشار فيروس كورونا، لكنها تبرز بشكل واضح في بلد غير متكافئ اقتصادياً مثل جنوب إفريقيا، الفجوة بين من يستطيعون الشراء ومن لا يستطيعون، وفقاً لموقع (The conversation).

عمليات الشراء

في عمليات الشراء بالدول الأخرى تطبق قاعدة من يصل أولاً يقف في الصف أولاً، ولكن في بلد مثل جنوب إفريقيا فإن الخاسرين هم أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التخزين إذا دعت الحاجة.

وعلى الرغم من وجود عدم المساواة في كل مكان، إلا أن الاقتصادات الأكثر ثراءً لديها قاعدة سكانية تكون عمومًا أكثر قدرة على التخزين عند الحاجة، وينطبق هذا أيضًا على سكان جنوب إفريقيا في الطبقة المتوسطة العليا والطبقة العليا.

ومع ذلك، فإن غالبية المستهلكين في جنوب أفريقيا غير قادرين على ملء عربة السوق في أفضل الأوقات، ناهيك عن تمويل مخزون ضخم بسبب أزمة طارئة كانتشار فيروس كورونا.

جنوب أفريقيا بالأرقام

في حين أن هناك طرقًا مختلفة لتقسيم عدد سكان يبلغ 58 مليون نسمة، فقد استخدم معهد UCT Liberty للتسويق الاستراتيجي بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، المسح الوطني لديناميكيات الدخل لرسم صورة للمشهد الاستهلاكي في جنوب إفريقيا.

يعيش في جنوب أفريقيا حوالي 58 مليون شخص في 17 مليون أسرة، تتم إضافة حوالي 1000 أسرة إلى هذا الرقم كل يوم. يوجد في جنوب إفريقيا عدد كبير جدًا من الشباب، فما يقرب من نصف سكانها تحت سن 24 عاما.

فإذا قسمنا الدولة حسب دخل الأسرة (أي جميع أفراد الأسرة مجتمعة)، فإن 7 ملايين سيقعون في فئة الطبقة المتوسطة وما فوقها، مما يعني أن 50 مليون شخص يعيشون في أسر "دون المستوى المطلوب" أى المستوى تحت المتوسط، ومن المرجح أن يستخدم 50 مليون شخص وسائل النقل العام والرعاية الصحية العامة ويعيشون بهامش مالي ضئيل للغاية.

عندما ينزل الفرد إلى فئة الفقراء، ينفذ الطعام بانتظام من الأسر قبل نهاية الشهر، فهم يعتمدون على دخل المنحة الاجتماعية.

عندما يندلع الذعر

يستخدم الاقتصاديون العديد من السلوكيات والبيانات المعرفية لشرح سبب حدوث الذعر الشرائي، والسبب الأكثر شيوعًا هي ظواهر مثل الخوف من الخسارة والاستخفاف بالأزمة، وردود الفعل هذه تخلق عدوى مذعورة للشراء تتجاهل المنطق.

فلا يوجد نقص في الطعام أو المناديل ويسمح بالتسوق خلال هذا النوع من حالات الطوارئ، ومع ذلك شهد أسبوع 16-20 مارس 2020 موجة فزع هائلة من التسوق تتسم بالنقص اليومي في العديد من المنتجات.

تبرز أوقات الأزمات الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فعندما تنخفض سوق الأسهم بالبورصة يمتلك الأثرياء احتياطات لشراء المزيد من الأسهم ومضاعفة ثرواتهم على المدى الطويل، وعندما تحدث أزمة صحية، يحصل الأغنياء على الأدوية والرعاية الصحية الخاصة.

لكن الفقراء ليسوا محظوظين، فحتى في المملكة المتحدة، يكون المستضعفون هم الخاسرون حيث ارتفعت عمليات الشراء في أوائل مارس.

وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الفقراء والأغنياء، إلا أن أفراد الطبقة الوسطى هم أيضًا تحت ضغط مالي، بسبب أزمة فيروس كورونا غير المعروف نهايتها، ولكنهم لا يزالون ضمن الأقلية المحظوظة.

النتيجة النهائية للوباء

في نهاية المطاف، سينتهي وباء COVID-19، مثلما حدث مع أوبئة الإنفلونزا الأخرى سابقاً، لكن تبعات تأثيره على اقتصاد جنوب إفريقيا لم تظهر بعد.