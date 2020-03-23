100 مليون دولار لاستيراد معدات طبية لمواجهة كورونا في الجزائر

أمر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بتخصيص 100 مليون دولار، للتعجيل باستيراد كافة المواد الطبية، والألبسة الوقائية، وأجهزة التحليل الكميائي، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف حسبما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وجه بمنح الأولوية الكاملة في توزيع المعدات إلى الأطباء والممرضين والعاملين في الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي للحالات المصابة.

ووصل عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد « كوفيد- 19»، حول العالم إلى أكثر من 340 ألف مصاب، بينما وصلت حالات الوفاة إلى أكثر من 14 ألف حالة.