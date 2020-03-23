استطلاع : نصف الأمريكيين راضون عن إدارة ترامب لأزمة تفشي كورونا

أظهر استطلاع حديث أن نصف الأمريكيين راضون عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأزمة تفشي فيروس كورونا وأن مستوى الرضاء الشعبي عن أدائه الرئاسي قد تحسن مع تطورات انتشار الفيروس.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه مركز أبحاث الرأي بجامعة مونماوث الأمريكية ونشر نتائجه اليوم الاثنين، إلى أن 50% من المشاركين يعتقدون أن الرئيس ترامب أبلى بلاء حسنا في تعامله مع الوباء، بينما رأى 45% أن أداءه لم يكن جيدا، واختلط الرأي على نحو 3% وامتنع نحو 2% عن الإدلاء برأيهم.

وساهمت التوجهات الحزبية في تعزيز الرأي لصالح ترامب فقد أيد 89% من الجمهوريين و48% من المستقلين و19% سياسات ترامب بخصوص الوباء والحفاظ على الصحة العامة.

وإضافة إلى ذلك زاد مستوى الرضاء الشعبي عن ترامب كرئيس للولايات المتحدة إلى 46% بعد أن كانت تلك النسبة 44% في شهر فبراير الماضي، وكان تلك النسبة بين أنصاره الجمهريين 91% وبين المستقلين 44% وبين الديمقراطيين 11%.

وتعد نتائج هذا الاستطلاع إيجابية بالنسبة للبيت الأبيض بينما يواصل ترامب معركته تجاه منتقدي تعامله مع أزمة تفشي فيروس كورونا وتهديده لصحة الأمريكيين.