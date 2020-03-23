وزير الداخلية الفلسطيني: لا إصابات جديدة بكورونا و42 مصابا ما زالوا في الحجر الصحي

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، اليوم الاثنين، إنه لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، وإن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.

وأضاف نمر، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا- أن فحوصات العينات التي تمت أمس واليوم، أظهرت نتائجها أنها سلبية (غير مصابة)، موضحاً أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وصل إلى أكثر من 4 آلاف عينة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة مهمة وضرورية لتوضيح كافة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وللإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ونوه بأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أنها سهلت الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والإنترنت ولقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية.

وأوضح نمر أن كل محافظ يرأس لجنة الطوارئ العليا في محافظته مع قادة الأجهزة الأمنية، وتم تقسيم المناطق في كل محافظة حسب مربعات أمنية، ويتاح لكل مواطن التحرك في مربعه ضمن احتياجه ولحالات الضرورة، مشيراً إلى وضع حواجز على مداخل المدن فقط لضمان عدم تنقل المواطنين من القرى والبلدات إلى مراكز المدن إلا للحالات الضرورية فقط.