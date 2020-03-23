ضبط مسجل خطر لاتهامه بحيازة هيروين وسلاح ناري في النزهة

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ألقت مباحث القاهرة القبض، على مسجل خطر، لاتهامه بحيازة هيرورين وسلاح ناري داخل سيارته بمنطقة النزهة.

كانت مباحث قسم شرطة النزهة، ألقت القبض على مسجل خطر، حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته (طبنجة - 4 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين و مبلغ مالى وهاتفين محمول).

وبمواجهته أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته عير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.