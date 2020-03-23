أستراليا تلقي أطنان من الطعام لحيوانات الولب المتضررة من حرائق الغابات

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تلقي طائرة مروحية، أطنان من الجزر والبطاطة على غابات أستراليا لإنقاذ حيوانات «الوَلَّب» من التضور جوعا بسبب قضاء الحرائق على النباتات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المروحية التى تسمى بالسنجاب مهمتها الأساسية نشر الشتلات الزراعية عبر الغابات لإنبات أشجار جديدة ولكن مهمتها الجديدة أصبحت إغاثة حيوانات الولب في نيو ساوث ويلز والتي تعاني من مجاعة.

وحيوانات الوَلَّب هي من نفس عائلة الكناغر وتشبهها في الشكل ولكنها أصغر حجما.

وعانت الموارد الغذائية للولب من التقلص خلال الأشهر الماضية بسبب موجة الجفاف التى ضربت جنوب شرقى أستراليا لتأتي حرائق الغابات وتقضي على ما تبقى من الولبات.

وأكدت مشيلا جونس مديرة مشاريع الحدائق الوطنية بنيو ساوث ويلز، نفاذ كل الغذاء الطبيعي في الغابات لحيوانات الولب.

وقدر علماء البيئة بأن الحرائق التي اندلعت بغابات أستراليا منذ يوليو الماضي حصدت أرواح ما يزيد عن مليار حيوان وفي حالة حيوانات مهددة بالإنقراض مثل الولبات فيجب التدخل لإنقاذها.

وتقوم فرق الإغاثة منذ يناير الماضي بإلقاء مساعدات غذائية جوية على حيوانات الولب في حديقة وليمي الوطنية بشكل شبه أسبوعي وذلك رغم تحذير أحد مديري الحديقة تريند فوريج من أن ذلك التصرف ضد الطبيعة.

ويضيف فوريج أن "ما يجعل ذلك التصرف ممكنا الآن هو الحالة الاستثنائية التي تعرضت لها تلك الحيوانات إذ تم القضاء على 80% من المساحات الشجرية التي تتغذى عليها.

وتقول جونس إنها أشرفت على مشروع إعادة تأهيل الولبات منذ عام 1999 حينما كانت تلك الحيوانات على حافة الإنقراض.

وتضيف جونس أنها نجحت برفع أعداد الولب خلال تلك السنين من 8 حيوانات لـ110 حيوانات.

وتكمل جونس إنها مع أول أيام إندلاع الحريق نزلت لاستطلاع منطقة جينولال بالحديقة فوجدت جميع الولب ميتة، لتضيف "شعرت حينها أن حياتى بالكامل تحترق مع الولب".

وتتابع جونس أنه "بعد عدة أيام تمكن الفريق من العثور على 16 ولبا مختبأة من النيران ولكنها تتضور جوعا لأنها لم تجد شيئا تأكله".

وتأكد جونس أنه تقريبا نجا ثلث عدد الولب من الحريق ولم يتأكد بعد عدد النافقين من الولب.

وبعد اندلاع الحريق بـ3 أسابيع، كتب مجموعة أصدقاء الولب رسالة لوزير بيئة الولاية "ماب كيم"، مطالبين إياه بالتدخل فوافق سريعا على عمليات الإنزال الجوي للأغذية على الحيوانات.

وإلى جانب الجزر والبطاطة، فالطائرات تلقي أيضا مساعدات مائية ليشرب منها الولب إذ تقول جونس إنها ذات مرة جلبت للحديقة 50 جالونا من المياه فشربتها الحيوانات كلها نظرا لعطشهم الشديد.

وأضافت جونس: "قد يقول البعض لماذا لا تهرب الولب لأرض سليمة قريبة بكل بساطة ولكن الواقع إنه على مسافة 25 ميلا من الحديقة لا توجد أرض سلمت من الحريق لتهرب إليها الحيوانات".