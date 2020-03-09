إسبانيا: ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد إلى 33 ألف والوفيات إلى 2200

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إسبانيا بنسبة 14 بالمئة في الأربعة وعشرين ساعة الماضية حتى اليوم الاثنين، بالإضافة إلى 480 حالة وفاة أخرى ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 33 ألف والوفيات إلى 2200 .

ومن بين تلك الوفيات جرى تسجيل نحو 1200 حالة في العاصمة مدريد التي صارت الآن بمثابة بؤرة تفش الفيروس بإسبانيا.

وأعطت الأرقام التي تسجلها وزارة الصحة الإسبانية بصيص أمل وسط هذه الأنباء الكئيبة، حيث تعافى الآن 3300 شخص من الفيروس.

وقال فيرناندو سيمون، رئيس مركز التنسيق الإسباني للتحذير والطوارئ الصحية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "ينخفض أيضا عدد الحالات المسجلة يوميا ولكننا غير متأكدين مما إذا كانت قد بلغت الذروة بالفعل".

وأضاف سيمون: "هذه أيام حاسمة"، متوقعا أن إسبانيا سوف تصل لذروة تفش الفيروس فيها في وقت ما خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف سيمون:" إذا تم تطبيق هذه الإجراءات بشكل جيد فمن المحتمل أن تبدأ نشهد قريبا تراجعا في عدد الإصابات.. وهذه سوف تكون لحظة مهمة".

جدير بالذكر أن إسبانيا هي ثان أكثر دولة أوروبية تضررا من جائحة فيروس كورونا بعد إيطاليا.