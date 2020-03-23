أمريكا تجري محادثات فنية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

أجرت الولايات المتحدة أول جولة من المحادثات الفنية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، تركزت على إطلاق سراح السجناء، وسط جهود لدفع اتفاق السلام المتوقف.

وكانت الولايات المتحدة وقعت اتفاق سلام مع حركة طالبان، إلا أن الاتفاق واجه مشاكل، من بينها عدم إطلاق الحكوم الأفغانية سراح السجناء، حيث لم تكن السلطات في كابول جزءا من الاتفاق .

وقال الممثل الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد على موقع تويتر إن "إطلاق سراح السجناء من الجانبين خطوة مهمة في عملية السلام كما جاء في الاتفاق بين أمريكا وطالبان، وهو أمر حيوي لأسباب إنسانية".

وقال إن محادثات "جادة" و"مفصلة" استمرت أكثر من ساعتين وتمت عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح خليل زاد أن محادثات أخرى ستتم في هذا الأسبوع وأن دولة قطر سهلت المحادثات.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر حاليا 12 ألف جندي في أفغانستان وتعتزم خفض عددهم إلى 8600 في الأشهر المقبلة في إطار اتفاقها مع حركة طالبان.

وإذا استمر انخفاض أعمال العنف، تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب كليا من أفغانستان التي احتلتها عام 2001.