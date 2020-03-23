ملاعب كرة القدم بالبرازيل تستضيف مستشفيات ميدانية لعلاج مصابي كورونا

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أوقفت البرازيل دوري كرة القدم الخاص بها لأجل غير مسمى لتقوم عوضا عن ذلك باستخدام الملاعب لغرض إنساني وهو إنشاء مستشفيات ميدانية لاحتواء أعداد مصابي فيروس كورونا.

وبحسب "فرانس 24" قامت نصف أندية الدوري البرازيلي بالتبرع بفتح ملاعبها لاستيعاب المصابين الذين لم تكفيهم المستشفيات في ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو.

وفي رسالة له قال ريدالفو لاندام مدير نادي فلامينجو بطل الدوري البرازيلي الذي تبرع بملعب ميريكانا كمستشفى ميداني: "في تلك الفترة العصيبة أدعو أمتنا من الأحمر والأسود لنتكاتف في اللحظات المرة لنساعد المحتاجين ولنرعى المسنين ونعمل بجد".

وفي مدينة ساو باولو قالت السلطات إنه تم تخصيص الملعب البلدي "بيكيمبو" لعلاج المصابين وسيتم تعزيز مستشفاه الميداني بـ200 سرير طبى.

وقالت إدارة نادي كيرانثيان فى ساو باولو إنها تضع ملعبها وصالات تدريبها تحت أمر الحكومة، أما نادي سانتوس فقرر عمل عيادة دائمة للمصابين بصالة في ملعب فيلابيل ميرو الخاص به.

وتخطى عدد الإصابات بكورونا فى البرازيل 1128 مصابا بينما وصل عدد الوفيات إلى 18.

ورجح وزير الصحة البرازيلي لويس مانديتا، أن تصل نسبة الإصابات ذروتها في الشهور بين إبريل ويونيو لتنخفض بحلول سبتمبر تبعا لتغير فصول السنة مع العلم أن الفترة المذكورة هي فصل الشتاء بالبرازيل التي تقع بنصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وأضاف مانديتا أن النظام الطبي بالبرازيل قد لا يستطيع استيعاب المزيد بنهاية شهر أبريل نظرا لأن عدد سكان البرازيل يبلغ 200 مليون نسمة.