البحرين تعلق صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد اعتبارا من صلاة المغرب اليوم



أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم الاثنين، في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.



وأهابت الإدارة -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، مؤكدة رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.