علماء بريطانيون يتعقبون جينات فيروس كورونا لوقف انتشاره

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن علماء سيعملون على مراقبة دقيقة لطرق انتشار فيروس كورونا، عبر مراقبة الطفرات الناشئة له، باستخدام تسلسل الجينات لتحليل السلالات التي تسببت في إصابة الآلاف بالعدوى، عبر أنحاء البلاد.



وأضافت في بيان، أن الباحثين البريطانيين سيجمعون بيانات من عينات لمرضى مصابين في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. لكن لم تعلن عن الآجال الزمنية لذلك.



وقال شارون بيكوك، خبير الأوبئة المعدية، في مكتب منظمة "الصحة العالمية" بإنجلترا، إن "هذا الفيروس هو أحد أكبر التهديدات التي واجهتها بريطانيا في الآونة الأخيرة، وأهم عامل لمحاربته، هو المعرفة الدقيقة لكيفية انتشاره"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.



وأشار بيكوك إلى أنه "من خلال تعقب طرق الانتشار السريع للفيروس، وتحديد وتحليل الرموز الوراثية الكاملة لعينات (كوفيد-19)، سنعرف سبيلا لعلاجه ووقف انتشار عدواه".



ومن جانبه، قال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، كما ورد في البيان: "سيساعدنا التسلسل الجينومي على فهم (كوفيد-19) وانتشاره"، مشيرا إلى أن الطريقة هذه "يمكن أن تساعد أيضًا في توجيه العلاجات في المستقبل ورؤية تأثير التدخلات".



وتبلغ ميزانية هذه الأبحاث حسب ذات المصدر، 20 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار)، وأطلقت عليه الحكومة البريطانية اسم "COVID-19 Genomics UK".



وسيشارك في إدارته معهد ويلكوم سانجر، المتخصص في البحوث الجينية، ووكالات الصحة العامة الأخرى، بالإضافة إلى خدمة الصحة الوطنية والعديد من المؤسسات الأكاديمية.



وحتى اليوم، توفي ما لا يقل عن 281 بريطانيًا بسبب هذا الوباء، وأصيب 5683 شخصا.