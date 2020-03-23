انخفاض جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 7ر3% منذ الساعة الخامسة من مساء أول أمس السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 6092 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، أمس الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة انخفض أيضا بنسبة 3ر6% إلى 37 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 4% إلى 15 سنت.

كما تراجع سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 1ر5 % إلى 129 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 9% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 5930 دولار و6462 دولار.