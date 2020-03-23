كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تأكد 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8961 حالة حتى فجر اليوم في البلاد.

وانخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى أقل من 100 حالة لليوم الثاني حيث بلغ العدد المبلغ عنه أمس الأحد 98 حالة، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ومن بين الـ64 حالة جديدة، جاءت 24 حالة في مدينة دايجو وحالتان في إقليم كيونج سانج الشمالي، و14 حالة في إقليم كيونج كي، و6 حالات في سول. وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 61.42% مقابل 38.58% للرجال.

وحسب الفئة العمرية، جاء عدد الإصابات في العشرينيات من العمر بنسبة 26.97%(2417 حالة) في صدارة القائمة، وتلاهم في الخمسينيات بنسبة 18.99%(1702 حالة) والأربعينيات بنسبة 13.7%(1228 حالة) والستينيات بنسبة 12.71(1139 حالة).

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 257 حالة إلى 3166 حالة وسط الاتجاه المنخفض في عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي لينخفض بمقدار 200 إلى 5684 مصابا.