ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على حاصل على بكالوريوس لتقدمة للتعيين بعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بموجب شهادات دراسية "مزورة" بمساعدة إحدى السيدات تخصصت فى تزوير الشهادات والمؤهلات الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة تقدم أحد الأشخاص لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بنطاق محافظتى (القاهرة،الجيزة) للتعيين بموجب شهادات دراسية "مزورة".

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة- حيث اتفق مع آخرين على تزوير شهادات دراسية باسمه تفيد حصوله على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية، وشهادة معادلة منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها، وتقدمه بتلك الشهادات "المزورة" لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين، وتم تعيينه بإحدى الجامعات الخاصة خلال الخمسة سنوات الماضية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم وبتفتيش مسكنه عثر على (شهادة معادلة للمتهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد صدور شهادة معادلة لدكتوراه فلسفة المحاسبة من إحدى الجامعات الأجنبية ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، شهادة دراسية باللغة الإنجليزية،منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "مزورة بالكامل"، شهادات وبيانات درجات نجاح باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية) بفحصها تبين أنها مزورة.

وقرر مسئولو الجامعة الخاصة بأن المتهم في غضــون عام 2016 تـقدم بطلب تعيين بالجامعة ومن ضمن مســوغات تعيينه الشهادات الدراسية المزورة وتم تعيينه بوظيفة دكتور بكلية التجارة بالجامعة ومازال يعمل حتى تاريخه.

فيما اعترف المتهم بصحة الواقعة وأضاف بتحصله على الشهادات المزورة من إحدى السيدات نظير حصولها على 150 ألف جنيه، تم ضبط الأخيرة وبتفتيش مسكنها عثر على (18 شهادة كشف درجات طالب فى دبلوم التعليم العام منسوب صدورهم لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص محددين "مزورين بالكامل"، 3 شهادات نجاح ثانوية عامة منسوب صدورها لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص"محددين" تفيد اجتيازهم نجاح امتحانات الثانوية العامة "مزورين بالكامل"، كمية من صور مستندات شخصية خاصة براغبي الالتحاق بالجامعات المصرية، هاتف محمول ماركة)، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً والمستندات مـمهورة بالعديد من بصمات خاتم شعار الجمهورية "مقلدة".

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة تبين احتوائه على الملفات والتطبيقات ومحادثات نصية تؤكد تزويرها الشهادات الدراسية.

واعترفت المتهمة بصحة الواقعة وبإنشائها شركة للخدمات التعليمية "مغلقة حالياً"، واتخاذها مقرا لممارسة نشاطها الإجرامى فى تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والكليات والمدارس المصرية والأجنبية بقصد استعمالها فى إلحاق الطلبة بتلك الجهات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.