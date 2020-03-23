بحث: واحد من بين كل 5 رجال في إيطاليا يشعر بصعوبة العمل في المنزل

تغيرت أنماط العمل في إيطاليا بسبب فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من خمسة آلاف شخص؛ حيث إن السلطات سمحت بالعمل من المنزل لتقليل التجمعات في الشوارع والأماكن السياحية.

وبعد أيام من عمل أغلب الرجال والنساء في المنازل وسط تواجد الأطفال، أجرى " Valore D" وهو اتحاد للشركات الكبرى في إيطاليا، بحثًا حول تغير بيئة العمل في البلاد وطريقة تقبل الموظفين ذلك.

وشمل البحث أكثر من 1300 عامل وموظف من الجنسين تابعين لشركات مختلفة صغيرة ومتوسطة ومتعددة الجنسيات، وأظهرت النتائج أن المرأة تكافح من أجل إحداث توازن بين العمل والحياة المنزلية على عكس أغلب الرجال الذين لم يشعروا بصعوبة العمل في المنزل.

وأكدت النتيجة أن واحد فقط من بين خمسة رجال أعربوا عن صعوبة العمل في المنزل بسبب وجود الأطفال أو الشعور بالملل، مقابل شعور واحدة من بين كل ثلاث نساء بالإرهاق جراء العمل بعيدًا عن مقر الشركة؛ لأن أغلبهن لم يستطعن تنظيم أوقاتهن كالسابق بسبب تراكم الأعمال المنزلية على مدار اليوم؛ لوجود الزوج والأطفال في المنزل بشكل مستمر- وفقًا لموقع " Ilmessaggero" الإيطالي.

وعلق باربرا فالكومر، المدير العام لمجموعة Valore D التي تضم 200 شركة، على نتيجة البحث، موضحًا أن مسؤولية رعاية الأسرة تلقي بثقلها على النساء أكثر من الرجال، وهذا يستدعي من الرجل زيادة مسؤوليته في المنزل ومساعدة الزوجة في موازنة الحياة إلى أن تمر أزمة فيروس كورونا.

وقال إن المجموعة أجرت استطلاعًا للرأي حول مشاعر النساء في هذه الفترة وشمل أكثر من 500 امرأة عاملة، مشيرًا إلى أن 60% منهن أعربن عن مشاعرهن الإيجابية تجاه ما يحدث بإيطاليا، بينما تعيش 40% منهن في قلق وارتباك وهذه النسبة تشمل السيدات من مواليد جيل الألفية.

وأوضح أن النساء في سن الأربعين كن أكثر مرونة، حيث إن 48% منهن عبرن عن أنهن على استعداد لمواجهة فترة المرض والتغلب عليه، مقارنة بـ11% من النساء تحت سن الثلاثين.

وأشار إلى أن الشعور بالعزلة لعدة أيام دفع بعض الرجل إلى إنشاء محادثات جماعية عبر الإنترنت لتناول القهوة في وقتًا واحدًا والتحدث يوميًا للتعايش مع الوضع إلى أن تنتهي فترة المرض.