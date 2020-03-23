قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن المرأة المصرية تفوق سيدات العالم في التضحية وحب الأبناء ومساعدة الزوج، وخصوصًا في الأحياء الشعبية، مشيرة إلى رفضها الأدوار التي تشوه صورة السيدة المصرية.

وأضافت «عبدالعزيز» في لقاء ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنها اعتذرت عن دور يجسد السيدة المصرية في صورة غير لائقة، قائلة: «قررت في أعمالي ماقبلش إلا أكون ست كويسة»، بحسب تعبيرها.

وأعربت عن سعادتها بتكريم السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لها عن دورها في المسلسل الدرامي «أم كلثوم»، والمسلسل الإذاعي الذي يُعرض منذ ١٩٧٥ وحتى الآن «قال الفيلسوف».

وشاركت الفنانة سميرة عبدالعزيز في العديد من المسلسلات الدرامية، مثل خط ساخن، حدف بحر، الخطر، الخفافيش، ابن موت، أميرة في عابدين، الرحايا، شيخ العرب همام، بره الدنيا، وادي الملوك، اغتيال شمس، ملك روحي، إمام الدعاة، أولاد الليل، أحلام عادية، الجبل، أحلام لا تنام، قلب ميت، استاذ ورئيس قسم، وغيرها من الأعمال التمثيلية العديدة.

ومثلت في السينما إعدام قاضي، لا بأمر الأبناء، الراية الحمراء، القتل اللذيذ، ميكانو، حليم، وكفر الجنون، وفي المسرح وطني عكا، قولوا لعين الشمس، بعد أن يموت الملك، حبيبتي شامينا، صلاح الدين الأيوبي، إيزيس، أنطونيو وكليوبترا، ورجل في القلعة.