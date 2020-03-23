قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، إنه «من المهم معرفة الناس قيمة النفس البشرية، وأهميتها لدى خالقها، فهي عزيزة، وتتفوق على مكانة الكعبة»، وفقًا لقولها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية « «dmc، مساء أمس السبت، أنه لابد من إدراك مدى أهمية سلامة النفس، ومن حولها، مناشدة الشعب المصري أخذ مسألة فيروس كورونا باهتمام إنساني ومسؤولية وأخلاقية، حتى يمر الموقف بخير.

وأشارت إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، «كان ممتلئ بالتفاؤل والقوة، والمسؤولية، في إطار متوازي بعيدًا تمامًا عن التأييس، وضبط الفئة التي تحب الفوضى».

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بعدد من السيدات المصريات في مختلف المجالات، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، والتي وجه من خلاله عدة قرارات بشأن تعامل الدولة مع فيروس كورونا.