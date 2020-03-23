النرويج تقترح تأسيس صندوق أممي لمكافحة كورونا في الدول النامية



اقترحت النرويج تأسيس صندوق متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة لمساعدة الدول النامية ذات الأنظمة الصحية الوطنية المتواضعة على التعامل مع أزمة كورونا.



وأعلنت الخارجية النرويجية اليوم الاثنين أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد رحبت بالمقترح.



وقالت إريكسنسوريدي إن تأسيس مثل هذا الصندوق متعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة سيسهم في جعل الجهود المبذولة أكثر فاعلية.



وأوضحت أن "التجربة من الأزمات السابقة تظهر أنه كلما بدأت خطة الاستجابة طويلة الأجل بصورة مبكرة، كلما كان الجهد المبذول أكثر فاعلية ونجاحا".



تجدر الإشارة إلى أنه خلال أزمة فيروس إيبولا عام 2014 في غرب أفريقيا، تم إنشاء صندوق متعدد الأطراف مماثل داخل الأمم المتحدة لتقديم مساعدة فورية ومساعدة طويلة الأجل.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بلادها مستعدة للمساهمة في الصندوق، إلا أنها لم تذكر القيمة المحتملة للمساهمة.