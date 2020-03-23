5 مسجلين خطر وراء سرقة الدراجات النارية في 15 مايو

ألقت مباحث القاهرة القبض، على 5 مسجلين خطر، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في مدينة 15 مايو.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة 15 مايو، أكدت تكوين مسجلين اثنين خطر، تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما "فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية".

وبمواجهتهما أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لـ3 آخرين على علم بأنها مسروقة فألقى القبض عليهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وأنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة.