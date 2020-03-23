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برلين: نتيجة تحليل فيروس كورونا لميركل جاءت سلبية

ميركل<br/>
ميركل
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 5:56 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 5:56 م

أعلنت برلين أن نتيجة تحليل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» جاءت سلبية؛ ما يعني أنها غير مصابة بالعدوى، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

ودخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأحد، في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبًا مصابًا بفيروس «كورونا» المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 15 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 353 ألف إصابة.


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