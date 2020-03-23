أكد المغربي أشرف بن شرقي، أنه أشتاق للعودة للعب مجددا مع نادي الزمالك، وذلك إيقاف النشاط الكروري في مصر بسبب فيروس كورونا.

وقال بن شرقي في تصريحات تلفزيونية لقناة «الزمالك»، مساء اليوم الثلاثاء:«مشتاق للعودة للعب مع نادي الزمالك، هنا في المغرب الجميع ملتزم بالحجر الصحي».

وأضاف:«لا أحد يتحرك إلا لشراء مواد غذائية أو قضاء مصلحة، من بعد الساعة 6 مساء يكون الجميع في منزله وكأنه هناك حظر تجول».

وواصل:«أتمنى من كل المصريين أن يسمعوا لي، ويقومون بتطبيق العزل كما يجب أن يكون».

وأتم:« أشتاق لكرة القدم أشتاق للغاية، أقوم بممارسة التمارين في المنزل بشكل طبيعي، ولكن التدريب في الملعب أمر آخر».

وتأجلت مسابقات الدوري الممتاز، قبل نحو 10 أيام، لمدة 15 يوما، لتجنب تفشي فيروس كورونا.