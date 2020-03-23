هيرمس تدير طرح مجموعة طبية سعودية في بورصة تداول

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الاثنين، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة، قدم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالسوق المالية السعودية "تداول"، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 2.63 مليار ريال (700 مليون دولار أمريكي).

وشهدت الصفقة طرح 52.5 مليون سهم (تمثل 15% من رأسمال الشركة)، بسعر 50 ريالا للسهم، وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص السعودي، حيث تغطي خدماتها دول السعودية والإمارات والبحرين.

وتمتلك وتشغل المجموعة سبع منشآت طبية منها 6 منشآت في السعودية وواحدة بالإمارات، وكذلك 13 صيدلية (منها اثنتي عشرة صيدلية بالسعودية وواحدة بالإمارات). كما تتولى المجموعة تشغيل وإدارة سبعة مراكز طبية (منها 6 مراكز بالسعودية ومركز آخر بالبحرين)، علمًا بأن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات الطبية والتقنية لصالح الأطراف الخارجية.