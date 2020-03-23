كاتبة أمريكية تنبأت بكورونا عام 2008: سيختفي ويعود مجددا

قبل عدة أعوام، نشرت كاتبة أمريكية وطبيبة نفسية كتابًا، يحتوي على تنبؤات حول نهاية العالم، وقالت: "في حوالي عام 2020، سينتشر مرض شديد شبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء العالم، ويهاجم الرئتين والأنابيب الهوائية، ويقاوم جميع العلاجات المعروفة".

ولكن كان الأمر المقلق أكثر من ظهور المرض نفسه، أنها ذكرت في كتابها الصادر في صيف عام 2008، "أنه سيختفي فجأة بالسرعة التي وصل بها، ولكنه سيعود ليهاجم البشر مرة أخرى بعد عشر سنوات، قبل أن يختفي نهائيا".

حينما طرح الكتاب قبل 12 عاما، لم يأخذه أحد على محمل الجد، فتلاشى ولم يعلق بذاكرة الناس، وماتت مؤلفة الكتاب، الكاتبة الأمريكية والمعالجة النفسية المعروفة سيلفيا براون عام 2013، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

لكن وباء كورونا لفت الانتباه من جديد نحو كتاب براون، الذي طرح تحت عنوان "نهاية الأيام: توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم"، فمن يقرأ الصفحات الخاصة بالمرض الذي أشارت إليه، يشعر وكأنها تصف كورونا ومضاعفاته، لا سيما مهاجمة الرئتين وأنابيب الشعب الهوائية.

وزادت نسبة مبيعات الكتاب حتى وصل إلى المرتبة الثانية في نسبة مبيعات الكتب في أمازون، وباتت تباع النسخة الآن بمئات الدولارات.

وبعد 7 أعوام على وفاة الكاتبة، ومع تحقق تنبؤها بالمرض الذي ينتشر في 2020، بدأ معظم المواطنين يصدقون ما ورد في الكتاب، وانتشر القلق والمخاوف من نهاية العالم التي يتحدث عنها الكتاب، وبالرغم من المسؤولين في الحكومة والصحة العامة أصدروا التعليمات لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من انتشار كورونا، ولكن يبدو أن مخاوف أخرى قد انتشرت، ويعجز الخبراء عن إيقافها، إذ بدأ المواطنون يحذرون من أن الفيروس علامة على "نهاية العالم".

ويقول الخبراء الأمريكيون، إن المواطنين مذعورون وخائفون وبدأوا يفرغون قلقهم وتفكيرهم في رفوف السوبر ماركت، بل وبدأت تنتشر تحذيرات عن اقتراب يوم القيامة عبر الإنترنت، فاختلطت المخاوف من الفيروس مع مخاوف نهاية العالم.

ورغم ذلك، هناك من يرى أن تنبؤات براون مجرد ضربة حظ ليس أكثر، خاصة وأن كتابها، صدر بعد بضعة أعوام من تفشي فيروس سارس، الذي انطلق من الصين.

كما أنها تحدثت في كتابها عن إيجاد علاج للشلل والسكتة الدماغية بحلول عام 2012، وأكدت أن العمى سيصبح شيئا من الماضي بحلول عام 2020، الأمر الذي لم يصدق منه شيء.