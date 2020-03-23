تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين

قررت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وهيئة الطيران المدني في الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام "أن الهيئتين قررتا تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من وقت صدور القرار (مساء الأحد ) بتوقيت الإمارات ، وأن المدة قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر الليلة إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكرت الهيئة أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب و طواقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.