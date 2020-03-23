سفير الصين لدى واشنطن: بلادي وأمريكا في قارب واحد ويتعين عليهما العمل معا لمواجهة كورونا

وصف السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي، علاقات بلاده مع (واشنطن ) بأنها تمر بمنعطف حرج، مشيرا إلى أنه يتعين على كلا البلدين اتخاذ القرار الصحيح لمستقبل علاقاتهما، مؤكدا - في الوقت ذاته - أن تتبع أصل فيروس "كورونا " الجديد (كوفيد-19) وظيفة العلماء، وأنه لا يحق للدبلوماسيين أو الصحفيين التكهن بها، لاسيما وأن هذه التكهنات ضارة جدا وغير مفيدة.

وأضاف السفير الصيني – في بيان بثته وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين- أن (بكين ) و(واشنطن ) في نفس القارب ، وأنه يتعين عليهما محاربة فيروس "كورونا " الجديد معا، لافتا إلى أن تفشي الفيروس يمثل تحديا للصحة العامة في العالم.

ودعا إلى أن يعمل الجانبان معا كشركاء لمحاربة الفيروس ، واستعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد، وبناء ثقة شعبية في الاقتصاد العالمي، وبناء قدرة للرد على أي أزمة.

وأعرب عن شكره لدعم ومساعدة الشعب الأمريكي للصين في حربها ضد فيروس "كورونا" ، مؤكدا استعداد (بكين ) للعمل مع دول أخرى للتعامل مع هذا التحدي العالمي والقيام بما في وسعها لمساعدة الآخرين.

وحول تسمية بعض السياسيين الأمريكيين للفيروس بـ"الفيروس الصيني"، لفت السفير الصيني لدى (واشنطن ) إلى أن منظمة الصحة العالمية لديها ممارسة محددة لتسمية الأمراض لتقليل التأثيرات السلبية على الدول والشعوب، داعيا الجميع إلى اتباع قاعدة منظمة الصحة العالمية، فيما أبدى قلقه إزاء الزيادة السريعة في أعداد الحالات المصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وقال إن الولايات المتحدة تمتلك قدرات قوية طبية وتكنولوجية هائلة، معربا عن الأمل في أن تستخدم هذه القدرات بأفضل طريقة، لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه في وقت مناسب جدا.