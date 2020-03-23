 حزب الحرية المصري بمطروح: تدشين خدمة لتوصيل الطلبات للمنازل مجانا - بوابة الشروق
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حزب الحرية المصري بمطروح: تدشين خدمة لتوصيل الطلبات للمنازل مجانا

أحمد سباق
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:10 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:10 م

قال ياسر غنيم أمين امانة حزب الحرية بمطروح، إنه تم تجهيز وتشغيل غرفة عمليات لتوصيل الطلبات للمواطنين؛ بهدف الحد من خروجهم من المنازل خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم هذه الخدمة مجانية دون أية مصاريف، في إطار مبادرة "احنا معاكم "التي تدشينها في إطار تفعيل دور المجتمع المدني، لمواجهة انتشار فيروس كورنا.

وأوضح إنه من المقرر أن تتلقثي غرفة العمليات بمقر الحزب مكالمات المواطنين، وتقديم يد العون لهم، أو إنجاز أية خدمات ضرورية، عن طريق الإتصال المباشر بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً من كل يوم، في إطار الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".

وأكد أمين حزب الحرية المصري بمطروح،إنه تم تدشين المبادرة؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة في الحفاظ علي سلامة المواطنين، والالتزام بمناشدة وزارة الصحة للمواطنين بالالتزام بعدم الخروج من منازلهم، والاتصال بالارقام التالية.

01091158036-01555806536 -01099332657- 01022670242- 01551004780- 01003436229


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