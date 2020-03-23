 رسميا.. تأجيل نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا لأجل غير مسمى - بوابة الشروق
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رسميا.. تأجيل نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا لأجل غير مسمى

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 7:54 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 8:06 م

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مساء اليوم الإثنين، إعلانه لقرار تأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى للموسم الجاري 2019 -2020 بسبب استمرارتصاعد مخاطر انتشار فيروس كورونا القاتل.

وكتب الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " نتيجة لفيروس كورونا، قرر اليويفا تأجيل البطولات التالية «دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا للسيدات»، المقرر إقامتها في مايو 2020".

وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في التواريخ الجديدة وسيتم نشر المزيد من المعلومات بشأنها في الوقت المناسب".


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