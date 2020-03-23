قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مساء اليوم الإثنين، إعلانه لقرار تأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى للموسم الجاري 2019 -2020 بسبب استمرارتصاعد مخاطر انتشار فيروس كورونا القاتل.
وكتب الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " نتيجة لفيروس كورونا، قرر اليويفا تأجيل البطولات التالية «دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا للسيدات»، المقرر إقامتها في مايو 2020".
وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في التواريخ الجديدة وسيتم نشر المزيد من المعلومات بشأنها في الوقت المناسب".