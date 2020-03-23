إيطاليا تطلب مساعدات طبية من البنتاجون لاحتواء كورونا

- حظر التنقل بين المقاطعات الإيطالية.. وكونتي: نسعى لمنع انتشار الوباء في الجنوب

قال مسؤول أمريكي إن الحكومة الإيطالية وجهت نداءً مباشرا لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني طلب من نظيره الأمريكي المساعدة في توفير معدات طبية حرجة مثل الأقنعة ومراوح التهوية، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما طلبت الحكومة الإيطالية من القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، مساعدة السلطات الإيطالية المحلية من خلال توفير عناصر طبية ومستشفيات ميدانية لدعم القوات الإيطالية التي تعمل بالفعل على مواجهة انتشار الفيروس.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن طائرة عسكرية روسية ثامنة، تقل على متنها أخصائيين ومعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا وصلت إلى إيطاليا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن، أمس، أن بلاده استقبلت مليون ونصف كمامة من مصر و40 ألف كمامة من الهند و2.5 مليون كمامة من الصين، و2 مليون من دول وسط أوروبا، يأتي هذا بالتزامن مع وصول كمامات من البرازيل أيضاً.

وأشار دي مايو إلى أنه خلال هذين اليومين سيصل إلى إيطاليا أكثر من 10 مليون كمامة، ولكن ابتداءً من يوم الأربعاء سيبدأ وصول 100 مليون كمامة من الصين.

إلى ذلك، فرضت السلطات الإيطالية، اليوم، حظرا على حركة التنقل بين المقاطعات، في أحدث محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل 651 حالة وفاة جديدة، أمس، وهو تحسن طفيف في عدد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه سيتم حصر حركة الأشخاص على البلدية الموجودين فيها، بإستثناء "الأعمال الثابتة المتحقق منها أو التى لا يمكن تأجيلها أو المتعلقة بدواعى صحية أو أمور طارئة أخرى". كما تطبق الإجراءات على كل وسائل النقل العام والخاص.

وتم اعتماد هذه الإجراءات الجديدة بعد عدة إنذارات أطلقها حكام الجنوب وعلى وجه الخصوص حاكم كامبانيا فينتشنزو دي لوكا، الذي تواصل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي محذرا من خطر الهجرة الجديدة إلى الجنوب.

والهدف من هذة الإجراءات هو تجنب حدوث حالات النزوح الجماعي كعامل خطير لانتشار الوباء، حيث انطلقت عمليات النزوح عندما تم تحديد بعض مناطق الشمال كمناطق حمراء، ولا سيما لومبارديا، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

بدوره، أكد كونتي أن الحكومة تسعى للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا في أقاليم الجنوب.

وأعرب كونتي، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، اليوم، عن "القلق مثل جميع الإيطاليين"، مؤكدا أن "الأزمة التى نواجهها حاليا هى الأصعب منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "لكن المسؤولية التي أشعر بها على عاتقي، تضاعف شجاعتي".