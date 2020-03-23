السودان: إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر كورونا

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر انتشار فايروس كورونا، يكون مفتوحا لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه.

وأعلن البرهان ، في الخطاب الذي وجهه للشعب السوداني مساء اليوم الاثنين، وضع كافة إمكانات الدولة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تحت تصرف اللجنة المختصة للحد من انتشار كورونا.

ودعا البرهان في خطابه المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والابتعاد عن التعامل العفوي للحد من انتشار فايروس كورونا، مطالبا الجميع بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والأمنية والوقائية للحد من انتشار الفايروس.

وقال البرهان "إن إمكانات الدولة الصحية والاقتصادية لا تتحمل أية تبعات لهذا المرض ".

كان مجلس الأمن والدفاع الوطني في في السودان قد قرر في اجتماعه مساء اليوم الاثنين فرض حظر التجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

كما قرر مجلس الأمن والدفاع الوطني- اللجنة العليا للطوارئ الصحية- ايقاف جميع رحلات الحافلات من وإلى كافة ولايات السودان المختلفة اعتبارا من السادسة مساء بعد غد الخميس .

تأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن 17حالة اشتباه بـ"كورونا".

كان السودان قد اعلن في السادس عشر من الشهر الجاري ، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وإغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.

وأعلن السودان عن حالة وفاة بكورونا.