وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، وإصابة مئات الآلاف حول العالم، ثارت حالة من القلق والذعر خوفا من الإصابة بالفيروس، الذي يزهق الأرواح ولم يكتشف له علاجا إلى الأن، حتى أن معظم المواطنين في دول العالم التي دخلها الفيروس، فضلوا البقاء في منازلهم، وعدم الخروج تحت أي ظرف كان... حتى لتشييع جنازات أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم.

ففي أمريكا، الدولة التي تخطى عدد الإصابات فيها الـ 33 ألف حالة، والوفاة 400 شخصا، بات المواطنون الأمريكيون يخافون من الخروج من منازلهم، وبدأوا يشيعون جنازات الأصدقاء والأقارب والأهل والمعارف من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، ليودعون فيه المتوفى إلى محل دفنه.

وقال مديرو الجنازات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن عددًا متزايدًا من المعزين يختارون عدم حضور الجنازة، وتوديع المتوفى أو تقديم واجب العزاء شخصيا، وسط تفشي وباء كورونا، وبدلاً من ذلك، باتوا يختارون المشاركة في الجنازات عبر البث المباشر، والاتصال عبر الفيديو.

وقالت مديرة الجنازات في حي كوينز بولاية نيويورك الأمريكية، إيرين إلكوك: "إنها فترة مرعبة، علينا أن نفكر في الحفاظ على سلامة الجميع".

وأوضحت أن قرار المواطنين يتماشى مع قرار ولاية نيويورك، التي فرضت حظر على التجمعات، فباتت إقامة الجنازات تقتصر على حضور العائلة فقط، وتقام سريعا، نظرا لحظر التجوال، الذي يفرض على المدينة بعد الساعة 8 مساءً.

ووفقا لقرار صادر عن مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو، يجب على بيوت الجنازات، تأجيل إقامة تشييع الجنازة عندما يكون ذلك ممكنا، وعند الاضطرار لإقامتها، يجب تقليل الأعداد المشاركة لأقل عدد ممكن من المشاركين، أو الاقتصار على العائلة فقط، لتفادي التجمعات.

وقالت مديرة الجنازات إن مكانها الجنائزي بات يسمح لاستقبال 10 أشخاص فقط لتشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء، إذا اختارت العائلة إقامة الجنازة بدون خدمة الاتصال عبر الإنترنت، تنفيذا لتوجيهات من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي حول التجمعات.

وعن خدمة تشييع الجنازات وتقديم العزاء عبر الإنترنت، أوضحت إلكوك أن منزلها الجنائزي "Elcock Funeral Home" عقد أول جنازة عبر البث المباشر، الأسبوع الماضي، قدم خلالها حوالي 150 شخصًا، واجب العزاء لذوي المتوفى.

وقال مدير الجنازات بمدينة فيرفيلد بولاية كونيتيكت، جوناثان جرين، إن الجنازات تشيع في ميعادها، ويشارك الأهل والمعارف من المنازل، كما يتولى الحاخامات أمر الجنازة من المنزل، كل ذلك في بث مباشر.

وقال جرين إن الحاخامات أيضا يقلقون من المشاركة في الجنازات، خوفا من الإصابة بالفيروس ونقله لأطفالهم وأسرهم في المنازل.

وعن الجنازات التي تم بثها مؤخرا، قال جرين "أعتقد أنها راحة وتخفيف الضغط على العائلات، التي فقدت أحباءها، كما أنهم لن يقلقوا على أنفسهم، ولن يكون لديهم قيود أو مخاوف صحية، من دعوة الناس لتقديم واجب العزاء عبر الإنترنت".

وأوضحت إلكوك، أن خدمة إقامة العزاء جاءت وسط مخاوف من انتشار الفيروس، الذي اضطر بعض المقابر لعدم السماح للمواطنين الراغبين في تقديم واجب العزاء بالخروج من السيارات، أو إجبارهم انتظار عمال القبور لإكمال عملهم، دون أن يتمكنوا من زيارته أو رؤيته".