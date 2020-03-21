على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات وتعليمات التباعد الاجتماعي، الذي أصبح القاعدة الأساسية، لمواجهة جائحة فيروسات كورونا، الا ان زوجان من مدينة نيويورك الأمريكية وجدا طريقهما لتكليل حبهما بالزفاف، ولكن عبر نافذة بعيدة في الطابق الرابع!

تزوج رايلي جينينجز، 28 سنة، وأماندا ويلر، 38 سنة، عبر نافذة مبنى سكني في الطابق الرابع في حي مانهاتن في مرتفعات ولاية واشنطن الأمريكية، بحسب شبكة "NBC" الأمريكية.

يظهر الزوجان خلال الفيديو يقفان تحت بناية سكنية بينما يعقد قرآنهما من نافذة بالطابق الرابع، وكانا يرتديان لباسا أشبه بالتي يرتديها العروسان خلال حفل الزفاف، فقد ارتدت اماندا رداءا ابيضا على هيئة بنطال، وكانت تمسك بباقة ورد، فيما ارتدا رايلي بذلة سوداء و ابيضا.

آثار الحدث عاطفة الكثيرين في نيويورك ممن وقفوا يلتقطون اللحظات السعيدة بهواتفعم المحمولة، حتى انتهي العقد وصرخ الزوجان "لقد فعلناها".

كان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في أكتوبر القادم، ولكن خوفًا من تقييد قيود السفر ، قرروا التعجيل بالزواج، وسط القلق من ارتفاع التكلفة المالية لحفل زفافها.

يقول رايلي لشبكة "CNN": "لقد كانت أكثر لحظة تفاؤلية في نيويورك على الإطلاق، في مثل هذا الوقت المخيف أنا أحب هذه المدينة".