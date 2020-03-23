 الهند تعلق رحلات الطيران الداخلي وسط أزمة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الهند تعلق رحلات الطيران الداخلي وسط أزمة فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:15 م | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:15 م

أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية أن جميع الرحلات الداخلية سوف تتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، في إجراء جديد صارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت الحكومة في بيان إن شركات الطيران يجب عليها أن تخطط لرحلاتها بحيث تهبط آخرها في وجهتها قبل الساعة 1159 مساء الثلاثاء. ويُسمح فقط بعد ذلك برحلات الشحن.

وتم حظر الرحلات الدولية منذ أسبوع. وجاء إعلان الحكومة مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ في معظم الولايات الهندية والأقاليم التي تخضع للإدارة الاتحادية.
وسجلت الهند إجمالي 415 حالة إصابة بالفيروس. كما سجلت سبع حالات وفاة.


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